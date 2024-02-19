ما حقيقة اعتقال إسرائيل لزعيم حماس يحيى السنوار؟

وما زاد من غموض الصورة، تصريح صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أكد فيه بأن حركة حماس تبحث عن بديل للسنوار، بعد أكثر من 4 أشهر على الحرب بين إسرائيل وحماس، التي انطلقت في أعقاب ما عرف بـ"أحداث السابع من أكتوبر".

ووسط حالة الغموض بشأن الصورة التي جرى تداولها بشكل واسع، حسمت صحيفة "معاريف" العبرية الجدل بشأنها وأكدت بأن الرجل المعتقل ليس زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

وعلّقت الصحيفة على ما نشر حول الصورة بالقول: " بالطبع، ليس السنوار حقا، لكن نشر الصورة أثار موجة من المؤامرات والشائعات"، مشيرة إلى تصريح غالانت الذي تطرق فيه إلى أن حماس تبحث عن بديل للسنوار.