محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" هل تتحول معركة غزة إلى حرب إقليمية؟

أكد المحلل العسكري والإستراتيجي عبدالجبار آل عبو، لـ"إرم نيوز"، أنه بعد التدخل الأمريكي والدعم اللامحدود لإسرائيل وسقوط آلاف المدنيين من أهالي غزة وأغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ بدأت الشعوب العربية والإسلامية بالتحرك ضد هذه الحرب مطالبة بإيقافها، وكان هناك تحرك آخر من بعض الفصائل المسلحة المتواجدة في العراق وسوريا إذ قامت باستهداف المصالح الأمريكية وخصوصًا القواعد الأمريكية، بالطائرات المسيرة والصواريخ وخاصة قاعدة حرير ومطار أربيل في شمال العراق بالقرب من مدينة أربيل وكذلك قاعدة عين الأسد إلى الغرب من بغداد، وأيضا قاعدة التنف التي تقع بالقرب من الحدود العراقية السورية الأردنية وكذلك قاعدة حقل كونيكو إضافة إلى حقل العمر النفطي وأيضا قاعدة الشدادي، وهذه كلها تتواجد فيها قوات أمريكية تم استهدافها من قبل الفصائل المسلحة المدعومة من إيران والمسماة بالمقاومة الإسلامية، إذ نفذت ما يقارب الأربعين هجومًا أدى إلى إصابة أكثر من أربعين جنديًّا أمريكيًّا ولكن دون أن يسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية، وردًا على ذلك قامت القوات الأمريكية بتنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرتين من نوع اف 15 مستهدفة مستودعًا كبيرًا للأسلحة والعتاد تابعًا للفصائل المسلحة المدعومة من قبل إيران في مدينة دير الزور السورية، وهذه الضربة الجوية أدت إلى سقوط تسعة قتلى من هذه الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران في مدينة دير الزور التي تقع في المناطق الشرقية من سوريا وعلى نهر الفرات، وهي أيضًا على مقربة من الحدود العراقية، وكما هو معلوم أن في العراق عددًا من القواعد الأمريكية إضافة إلى سيطرة القوات الأمريكية على أجواء هذه المنطقة، وقد تكون الطائرات الأمريكية انطلقت من أربيل العراقية لأنها أقرب قاعدة أمريكية إلى دير الزور .

وأضاف آل عبو أنه خلال الساعات الماضية كان هناك أنباء عن اشتباكات حدثت الليلة الماضية في المناطق الفاصلة بين القوات السورية والجماعات المسلحة المدعومة من إيران من جهة والقوات الكردية المدعوعة من قبل أمريكا من جهة أخرى، واستمرت نحو ساعتين على ضفتي نهر الفرات الذي يفصل بين الطرفين، وحدثت هذه الاشتباكات في ثلاث مناطق بالقرب من مدينة الميادين السورية، وأيضًا بالقرب من قرية القورية، إضافة إلى قرية أبو حردوب، السؤال المطروح الآن هل ستتفاقم الاشتباكات ما بين الجماعات المسلحة الموالية لإيران والقوات الكردية المدعومة أمريكيا في سوريا، وهكذا تتوسع حرب غزة وتتحول إلى حرب إقليمية أو أنها سوف تبقى اشتباكات محدودة دون أن تؤدي إلى اشتباكات واسعة في منطقة الشرق الأوسط، هذا السؤال نترك إجابته للساعات والأيام المقبلة؟