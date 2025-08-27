الشرع: مع سقوط نظام الأسد عادت سوريا لأهلها ومحبيها

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الـ62 من معرض دمشق الدولي، إن سوريا تحت سلطة نظام الأسد مرت بـ"مرحلة غريبة عن تاريخها".

واعتبر الشرع أن البلاد تحوّلت في تلك المرحلة بسبب سياسات القمع والاستبداد والفساد إلى بلد طارد للاستثمار ورؤوس الأموال والمبدعين، ما أسفر عن هجرة العديد من أبناء الشعب السوري، لافتًا إلى أنه مع "النصر المؤزر" بسقوط نظام الأسد عادت سوريا لأهلها ومحبيها.

وأضاف أنه منذ سقوط الأسد باتت الأولويات في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية، وتم وضع خطط لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي والصناعي وخطط لعودة النازحين واللاجئين، وبدأت الخدمات تتحسن تدريجياً من توفير للكهرباء والماء والخدمات الطبية وغيرها.

وأثنى الشرع على جهود الدبلوماسية السورية في إعادة علاقات سوريا مع العالم، التي بدأت تحررها من العقوبات والقيود الضاغطة، وبدأ اللاجئون العودة لوطنهم، لإعادة إعمار بلادهم.

وختم الرئيس السوري كلمته بالدعوة لـ"فتح صفحة مشرقة جديدة عنوانها معرض دمشق الدولي".