حسابات معقدة.. ما فرص التهدئة بين حماس وإسرائيل؟
رغم استمرار العمليات الحربية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على مدى أسبوع، وسقوط آلاف القتلى والمصابين، وتشريد عشرات الآلاف بعد تدمير منازلهم، لا يبدو أن دعوات التهدئة وخفض التصعيد قد وجدت آذانا صاغية.
وكان الصراع اندلع 7 أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من غزة، وقتلت أكثر من ألف شخص وأخذت رهائن وأسرى، لترد إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة.
حسابات معقدة
وأرجعت بعض القراءات عدم وجود زخم لدعوات التهدئة حتى الآن إلى أن فورة الدماء لا تزال ساخنة، ولا أحد من طرفي الصراع يجرؤ على التنازل، ارتباطًا بالتكلفة السياسية التي ستترتب على ذلك.
فإسرائيل بعد الضربة التي أخذتها على حين غرة لا تستطيع وقف عملياتها الحربية دون الحصول على ثمن كبير، يوازي ما تعرضت له قوتها الرادعة من خسارة معنوية، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية.
ويزيد من تصلب الموقف الإسرائيلي التأثير الكبير لقوى اليمين واليمين المتطرف في الحكومة، إلى جانب الدعم الغربي غير المحدود سياسيًّا وعسكريًّا، خاصة بعد صدمة هجوم حماس الأخير.
وفي الطرف المقابل لا يبدو أن حركة حماس تمتلك أوراقًا رابحة يمكن تقديمها في سياق نقاشات خفض التصعيد، فمحو ما خلفته عمليتها العسكرية يكاد يكون مستحيلًا، وما دون ذلك لن يكون مقبولًا لإسرائيل.
ويستبعد أن تقدم حماس تنازلات تذكر بشأن الأسرى والرهائن، أو بشأن إطلاق المقذوفات الصاروخية على البلدات الإسرائيلية، في سبيل خفض التصعيد؛ لأن ذلك سيعني هزيمة لها سواء أمام جمهورها المحلي، أو حلفائها الخارجيين.
نضج الصراع
ورغم تعقيد حسابات خفض التصعيد، إلا أن الخيارات ستكون محدودة، ومحفوفة بالأخطار، وتنذر بتوسع آثار ونطاق الأزمة، وهو أمر لا يرجح أن تسمح به القوى الدولية، بما فيها الدول الداعمة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويضع قادة إسرائيل ونخبها الأمنية والسياسية "إيصال قوة حماس إلى الصفر" هدفًا للحرب، كما يوضح رئيس المخابرات العسكرية السابق، جنرال الاحتياط عاموس يدلين، لكن آلية تحقيق ذلك لا تبدو واضحة، إلا إذا كانت تشريد سكان غزة عبر الحدود.
ولن يكون من السهولة بمكان أن تتغاضى دول الإقليم والمجتمع الدولي عن تشريد واسع النطاق لسكان القطاع، بسبب حجم المعضلة الإنسانية التي ستترتب على ذلك، وهو ما سيشكل عامل ضغط على إسرائيل مع الوقت، قد يوازي الضغط الميداني والسياسي الذي تتعرض له حماس جراء استمرار الحرب.
وعندما يصل الطرفان إلى "نقطة نضج الصراع"، وهي المرحلة التي يرى كل طرف فيها أنه استنفد كل أوراقه وأصبح يواجه ضغوطًا جدية تمنعه من المواصلة، آنذاك ستجد دعوات التهدئة وخفض التصعيد صدى.
ولا يعرف بالتحديد المدى الزمني الذي ستستغرقه الحرب قبل الوصول إلى تلك النقطة، حيث يتعلق ذلك بمجريات المعركة، وما إذا كانت إسرائيل ستتجه إلى اجتياح غزة برًّا، وهو أمر سيشكل تحولًا جذريًّا في المشهد العملياتي، وتترتب عليه تداعيات كثيرة.