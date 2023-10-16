حسابات معقدة.. ما فرص التهدئة بين حماس وإسرائيل؟

رغم استمرار العمليات الحربية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، على مدى أسبوع، وسقوط آلاف القتلى والمصابين، وتشريد عشرات الآلاف بعد تدمير منازلهم، لا يبدو أن دعوات التهدئة وخفض التصعيد قد وجدت آذانا صاغية.

وكان الصراع اندلع 7 أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية انطلاقًا من غزة، وقتلت أكثر من ألف شخص وأخذت رهائن وأسرى، لترد إسرائيل بإعلان الحرب على الحركة.

حسابات معقدة

وأرجعت بعض القراءات عدم وجود زخم لدعوات التهدئة حتى الآن إلى أن فورة الدماء لا تزال ساخنة، ولا أحد من طرفي الصراع يجرؤ على التنازل، ارتباطًا بالتكلفة السياسية التي ستترتب على ذلك.

فإسرائيل بعد الضربة التي أخذتها على حين غرة لا تستطيع وقف عملياتها الحربية دون الحصول على ثمن كبير، يوازي ما تعرضت له قوتها الرادعة من خسارة معنوية، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية.