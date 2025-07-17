الإفراج عن جورج عبد الله.. ترحيب لبناني و"أسف" إسرائيلي

أبدى لبنان "رضاه الكبير" عن قرار القضاء الفرنسي الإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله، بعدما أمضى 40 عاما في السجن في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أمريكي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القائم بالأعمال اللبنانية في باريس زياد طعان: "ننتظره منذ وقت طويل. كان يستحق أن يفرج عنه منذ أعوام عدة"، وأضاف أن "الدولة اللبنانية تتخذ كل التدابير لتنظيم عودته مع السلطات الفرنسية" إلى لبنان الأسبوع المقبل.

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بينما أبدت السفارة الإسرائيلية في باريس "أسفها" لقرار القضاء الفرنسي الإفراج عن عبد الله، وقالت السفارة في بيان إن جورج عبد الله "إرهابي مسؤول عن قتل الدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بار سيمان توف على مرأى من زوجته وابنته، والدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي". وأضافت: "ينبغي أن يمضي إرهابيون كهؤلاء، أعداء العالم الحر، حياتهم في السجن".

وكانت محكمة فرنسية قضت في وقت سابق من اليوم الخميس، بالإفراج عن عبد الله.

وحكم على القائد السابق لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" بالسجن المؤبد عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأمريكي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت هوم في ستراسبورج عام 1984.