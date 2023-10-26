صحة غزة: حصيلة القتلى في القطاع تتجاوز الـ 7 آلاف

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي تجاوزت عتبة السبعة آلاف قتيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الخميس، "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 7028 شهيدًا، بينهم 2913 طفلًا، و1709 سيدات، و397 مسنًا، إضافة إلى إصابة 18484 مواطنًا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري".

وكانت لين هاستينغز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين، قالت إنه مع رد إسرائيل على هجمات حماس الصادمة بضربات على كل جزء من القطاع الفلسطيني تقريبًا، "لم يتبق أمام الناس سوى خيارات مستحيلة. لا يوجد مكان آمن في غزة".