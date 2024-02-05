غزة.. شهادة مروعة لطبيب ناجٍ من التعذيب في سجون إسرائيل

روى رئيس أقسام الجراحة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة، الطبيب محمد الرن، ظروفًا مأساوية واجهها عقب اعتقاله من قبل الجيش الإسرائيلي إلى جانب مجموعة من الكوادر الطبية لمدة 60 يومًا.

وقال الرن لـ"إرم نيوز"، "إن الجيش الإسرائيلي اعتقلني ومجموعة من الكادر الطبي بالمستشفى الإندونيسي قبل 60 يومًا، بعد محاصرة واقتحام المستشفى".

وأضاف الرن لـ"إرم نيوز"، طلب منا الجيش الخروج من المستشفى والتقدم باتجاه الدبابات وبالفعل تقدمنا ونحن رافعو الأيدي وبلباسنا الطبي، وما إن وصلنا إلى الجنود حتى انهالوا علينا بالضرب بأعقاب البنادق والركل بالأقدام، وقاموا بتقييدنا وإغماء أعيننا ونقلنا لمكان مجهول".

وأردف "لا يمكن وصف حجم التعذيب والإذلال الذي عانيته خلال الاعتقال، إذ حرموني النوم لأكثر من عشرة أيام متواصلة، وإذا أتيحت فرصة صغيرة جدًّا لأن أغفو كانوا يوقظونني بالضرب وسكب الماء البارد على جسمي، كنت عاريًا تمامًا إلا من اللباس الداخلي".

وتابع "كنت أتواصل مع عائلتي قبل الاعتقال حسب الوقت المتاح لدي، حيث كنت منهمكًا في إجراء عمليات الجراحة، لقد كانت عائلتي محور تفكيري طوال الوقت، فأنا لم أغب عنهم قبل ذلك إطلاقًا وما زال أولادي صغارًا على تحمل المسؤولية، لا سيما في ظل هذه الظروف المعيشية القاسية".