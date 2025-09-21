بشارة بحبح: حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المفاوضات

قال رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح، الذي لجأ إليه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سابقاً لنقل رسائل إلى حماس، إنه تلقى إشارات من حماس تظهر استعدادها للعودة فوراً إلى المفاوضات.

وقال بحبح في تصريحات صحفية: "تلقيت إشارات من حماس تشير إلى استعدادها للعودة إلى المفاوضات فوراً، لكن لا يوجد رد من إسرائيل حتى الآن"، ووجه كلامه إلى الجمهور الإسرائيلي قائلاً:"بإمكان أبنائكم العودة غداً إذا قررت حكومتكم وقف الحرب".

وكشف رجل الأعمال الذي يدير قنوات اتصال خلفية بين حماس وواشنطن، أنه كان "اليوم على تواصل مع حماس، والرسالة التي ننقلها لهم باستمرار هي عليكم العودة إلى المفاوضات، مهما حاولت إسرائيل اغتيالكم أو المساس بقطر"، وفق تعبيره، مضيفاً أنه "نصح قادة حماس بأن يتركوا قطاع غزة لإنقاذ الشعب وللأسف، لم أتلقّ أي رد إيجابي"، وفق تعبيره.

واعترف بحبح بأن "الأمور مجمدة حالياً، سواء من حيث وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الأسرى، لأن قادة حماس موجودون في قطر، لكنهم متفرقون بعد محاولة الاغتيال الأخيرة. ومع ذلك، نعمل خلف الكواليس لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات، لأن مئات الأشخاص يموتون يومياً في غزة، وهذا أمر غير مقبول"، على حد قوله.