الاستخبارات الروسية: نعمل على معرفة مصير الرهائن في غزة

أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الثلاثاء، أن الاستخبارات الخارجية تعمل للحصول على معلومات حول المواطنين الروس الأسرى لدى حركة حماس، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا.

وقال ناريشكين للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص بشكل مختصر: "نعم، نحن نعمل على ذلك".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن السبت الماضي، أن "المفاوضات بشأن الأسرى الروس في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة، لكن القرار يتطلب تنسيق مواقف عدة أطراف".

وأوضح بيسكوف، أن "الحوار ليس سهلًا مع الجميع".