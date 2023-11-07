الاستخبارات الروسية: نعمل على معرفة مصير الرهائن في غزة
أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين الثلاثاء، أن الاستخبارات الخارجية تعمل للحصول على معلومات حول المواطنين الروس الأسرى لدى حركة حماس، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا.
وقال ناريشكين للصحفيين ردا على سؤال بهذا الخصوص بشكل مختصر: "نعم، نحن نعمل على ذلك".
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن السبت الماضي، أن "المفاوضات بشأن الأسرى الروس في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مستمرة، لكن القرار يتطلب تنسيق مواقف عدة أطراف".
وأوضح بيسكوف، أن "الحوار ليس سهلًا مع الجميع".
ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن الحركة تحاول تحديد مكان وجود 8 أسرى يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية تمهيدًا للإفراج عنهم.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن أبو مرزوق خلال زيارته موسكو: "نبحث الآن عن الأشخاص الذين أشار إليهم الجانب الروسي، إنه أمر صعب، لكننا نبحث. وسنفرج عنهم ما أن نعثر عليهم".
وبحسب الوكالة، فإن وزارة الخارجية الروسية سلّمت أبو مرزوق قائمة تضم أسماء 8 أشخاص يحملون الجنسيتين الروسية والإسرائيلية محتجزين في القطاع.