الجيش الإسرائيلي: نأسف "لإصابة" جنود في لبنان

لافتة ترحيبية عند مدخل منطقة الناقورة في لبنانالمصدر: وسائل إعلام لبنانية
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 6:13 ص

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش يأسف "لإصابة" جنود لبنانيين نتيجة خلل فني حدث خلال غارة في جنوب لبنان استهدفت بنية تحتية لميليشيا "حزب الله".

وأعلن الجيش اللبناني أمس الخميس مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين إثر سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية وانفجارها في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم أمس "آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة.. خلال الغارة وقع خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض حيث وردت فيما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني. يجرى فحص إمكانية وقوع الحادث نتيجة انفجار الأسلحة الإسرائيلية".

وأضاف "يبدي الجيش أسفه عن إصابة جنود الجيش اللبناني وسيتم التحقيق في الحادث"، وفق قوله.

