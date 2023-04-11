استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

فريق التحرير
فريق التحرير

استشهد فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق مدينة نابلس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطينيين اثنين، بدعوى إطلاقهما النار على مستوطنة "ألون موريه" شرق نابلس.

استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس
مقتل طفل فلسطيني في مداهمة إسرائيلية قرب أريحا

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق، إن مواطنين أصيبا "برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير الحطب، شرق نابلس".

ونقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "الطواقم نقلت شابا مصابا في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة أخرى".

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