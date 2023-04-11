استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت في وقت سابق، إن مواطنين أصيبا "برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير الحطب، شرق نابلس".

ونقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن "الطواقم نقلت شابا مصابا في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة أخرى".