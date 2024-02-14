بعد فيديو النفق.. هل اقتربت إسرائيل من "صيد السنوار"؟

ويثير الفيديو الذي عرضه الجيش الإسرائيلي تساؤلات حول ما إذا كان قد اقترب بالفعل من الوصول إلى السنوار، أو أن الغرض منه تقديم إنجاز إعلامي وإكساب أنشطة الجيش مزيداً من الأهمية في جنوب قطاع غزة، خاصة بعد العملية الأخيرة في مدينة رفح، والتي تم خلالها تحرير رهينتين من الاختطاف دون المساس بحياتهما.

مطاردة تحت الأرض

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أن أهمية الفيديو ليست في ذاته، بل في دلالته على أن الجيش الإسرائيلي يقترب أكثر من الوصول إلى السنوار، مضيفاً "الجيش الإسرائيلي عازم على القبض على السنوار، والوصول بالفعل إلى المجمع الذي كان يختبئ فيه".

وقال إن "فيديو السنوار هو نتيجة عملية المطاردة التي يقوم بها الجيش له"، مضيفاً "لن تتوقف المطاردة حتى نلقي القبض عليه حياً أو ميتاً".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، عملية برية واسعة، اجتاح خلالها جميع مناطق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، التي يعتقد أن السنوار يختبئ فيها، كما تشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن عدداً كبيراً من الرهائن محتجزون في المدينة.