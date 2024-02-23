3 قتلى من ميليشيا حزب الله إثر قصف إسرائيلي

أعلنت ميليشيا حزب الله مقتل ثلاثة من عناصرها في قصف إسرائيلي، أحدهم مقاتل والآخران مسعفان، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكر مصدر أمني للوكالة، أن القصف استهدف مركزاً للدفاع المدني تابعاً للحزب في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد مقاتلين "دخلوا مبنى عسكريًّا" تابعاً لحزب الله في بلدة بليدا القريبة من الحدود، مضيفاً أنه "بعد الرصد تم استنفار طائرات مقاتلة هاجمت المبنى".

وأعلنت ميليشيا حزب الله ردّها على الاستهداف بقصف موقعين عسكريين إسرائيليين.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية التابعة للميليشيا، في بيان، أن اثنين من كوادرها سقطا في القصف الذي قالت إنه أدى أيضا إلى "تدمير المركز الصحي إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف".