سوريا.. إحباط محاولة هروب 60 شخصًا من مخيم الهول

تمكنت قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، الواقع على مشارف محافظة الحسكة في سوريا، من إحباط محاولة هروب نحو 60 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، على ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها، إن قوى الأمن الداخلي تمكنت اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة هروب نحو 60 شخصًا من مخيم الهول، بينهم نساء وأطفال.

أخبار ذات علاقة قسد تعتقل عنصرا بتنظيم داعش داخل مخيم الهول

وبيّنت أن الأشخاص، الذين ، كانوا ضمن قسم المهاجرات في مخيم الهول، كانوا يستعدون للمغادرة عبر سيارتين، قبل أن يتم ضبطهم.

وذكر المرصد السوري أن خلايا تنظيم "داعش"، تعمل على تمويل خاصة "المهاجرات" في المخيم، بأساليب مختلفة في محاولة لتسهيل عمليات فرارهن من المخيم.

وانتهت يوم السبت الماضي، حملة أمنية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في مدينة الحسكة، التي ركزت على محيط سجن الصناعة.

وجرى الإعلان عن فك حالة حظر التجوال في المدينة، بعد أن أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال عشرات المشتبه بانتمائهم إلى خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، وتم اقتيادهم إلى جهات أمنية مختصة.

أخبار ذات علاقة سوريا.. تسليم امرأة وطفل من عوائل "داعش" إلى البرازيل

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الخلايا كانت تخطط لمهاجمة أحد السجون، الذي يضم مئات السجناء من عناصر التنظيم الإرهابي، إضافة إلى ضلوعها في عمليات تهريب البشر.

وتزامناً مع العملية الأمنية الواسعة، التي استهدفت الخلايا النائمة المرتبطة بالتنظيم، رصد المرصد السوري استنفاراً أمنياً في مدينة الحسكة.

ويقع مخيم "الهول"، الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على المشارف الجنوبية لمدينة "الهول" في محافظة الحسكة، بالقرب من الحدود مع العراق، ويضم عائلات عناصر تنظيم "داعش".