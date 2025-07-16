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العالم العربي

"غزة الإنسانية": 20 قتيلا بحادث مأساوي في خان يونس

"غزة الإنسانية": 20 قتيلا بحادث مأساوي في خان يونس
من توزيع المساعدات في قطاع غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 7:41 ص

قالت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إن ما لا يقل عن 20 شخصًا لقوا حتفهم في "حادث مأساوي" وقع في خان يونس بغزة اليوم الأربعاء. 

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 وبحسب "رويترز"، أضافت المؤسسة أن 19 شخصًا لقوا حتفهم جراء التعرض للدهس نتيجة التدافع، وطُعن أحدهم خلال ما وصفته بأنه "اندفاع فوضوي وخطير قاده محرضون وسط الحشود".

وقبل أيام وثق مقطع فيديو لحظة إطلاق عنصر أمن من الشركة الأمريكية، التي تُدير مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل قنبلة صوتية نحو منتظري المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر المركز الوطني للإعلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع الفيديو، وعلّق عليه بالقول: "لحظة إطلاق عنصر أمن من الشركة الأمريكية قنبلة صوتية نحو منتظري المساعدات في مدينة رفح جنوب قطاع غزة". 

وتستعين مؤسسة غزة الإنسانية بشركات أمن ولوجستيات أمريكية لتوزيع المساعدات في قطاع غزة متخطية إلى حد كبير أنظمة تقودها الأمم المتحدة تقول عنها إسرائيل إنها تسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات.

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