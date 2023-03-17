اليمن.. اندلاع معارك "عنيفة" في مديرية حريب بمأرب
شهدت مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب اليمنية، اشتباكات عنيفة بين القوات اليمنية التابعة للشرعية وميليشيات الحوثي.
ووصفت مصادر ميدانية تلك المواجهات في شمال شرق اليمن، بـ"الشرسة والضارية"، حيث أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، بينهم قياديون عسكريون.
ووفقًا للمصادر، استمرت الاشتباكات لساعات طويلة متواصلة، إذ اندلعت في الساعات الأولى من مساء أمس الخميس، وحتى فجر اليوم الجمعة.
وأفادت المصادر، أن ميليشيات الحوثي شنت هجومًا غرب مديرية حريب من عدة محاور، في محاولة منها للسيطرة على عدد من المناطق والمواقع الخاضعة لقوات الجيش اليمني ورجال المقاومة والقبائل.
وأكدت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال تلك المحاولات، واستطاعت التعامل مع الهجمات المختلفة التي شنتها الميليشيات، مجبرة إياهم على التراجع.
وقالت تقارير إعلامية محلية، إن ميليشيات الحوثي كانت تسعى للسيطرة على جبل اليحموم، الذي يعد أحد المواقع الهامة والإستراتيجية التي تسيطر عليها قوات الشرعية في حريب.