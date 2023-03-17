اليمن.. اندلاع معارك "عنيفة" في مديرية حريب بمأرب

وأفادت المصادر، أن ميليشيات الحوثي شنت هجومًا غرب مديرية حريب من عدة محاور، في محاولة منها للسيطرة على عدد من المناطق والمواقع الخاضعة لقوات الجيش اليمني ورجال المقاومة والقبائل.

وأكدت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال تلك المحاولات، واستطاعت التعامل مع الهجمات المختلفة التي شنتها الميليشيات، مجبرة إياهم على التراجع.

وقالت تقارير إعلامية محلية، إن ميليشيات الحوثي كانت تسعى للسيطرة على جبل اليحموم، الذي يعد أحد المواقع الهامة والإستراتيجية التي تسيطر عليها قوات الشرعية في حريب.