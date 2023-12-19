ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لخفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله؟
يعتقد المراقبون للتطورات على جبهة جنوب لبنان بأن إطالة أمد العمليات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله على هذه الجبهة، سيعقد إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، كما من شأنه أن يفضي إلى انزلاق في حرب واسعة وشاملة، ستكون أقسى من الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي هذا المعنى نقلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المسؤولين اللبنانيين، في زيارتها الثانية إلى بيروت منذ بدء الحرب في غزة، تحذيرات من توسيع رقعة الحرب، وطرحت أفكارا تعمل عليها بلادها في ما يخص تطبيق القرار الدولي 1701.
وشددت الوزيرة الفرنسية في تصريحات صحيفة على أن الحل هو في اعتماد الجهود الدبلوماسية وخفض التوتر.
وقالت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" على لقاءات كولونا في بيروت، إن الوزير الفرنسية طرحت مقترحات تتوزع على مرحلتين.
وبحسب المصادر، فإن المرحلة الأولى تتضمن، أن يتراجع خلالها حزب الله من 5 إلى 7 كيلومترات من الخط الأزرق، مع انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة الحدودية، بينما يلتزم الجيش الإسرائيلي بعدم القيام بأي خرق للحدود.
والمرحلة الثانية التركيز على تفعيل القرار الدولي 1701، وطرح منطقة منزوعة السلاح بعمق 40 كيلومترا، وفق ما ترغب به إسرائيل والمجتمع الدولي.
واعتبرت المصادر، أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق لأنه مرفوض من جانب حزب الله، الذي يطالب مقابله بمنطقة منزوعة السلاح شمال إسرائيل، هذا فضلا عن كون الطرح يخرج عن القرار 1701.
أفضل السيناريوهات
ورجحت المصادر، أنه في أفضل الأحوال وإذا ما حصل تقدم في هذا المسار، فإن حزب الله قد يتراجع لمسافة 5 كيلو مترات عن الحدود ويوقف عمليات القصف، مؤكدة أنه " لا اتفاق ولا تسوية ولا اتفاقيات مرحلية قبل انتهاء الحرب في غزة، لأن حزب الله لن يوقف عملياته على جبهة جنوب لبنان قبل توقف المعارك في غزة".
وأطلعت كولونا في بيروت على شرح عن التطورات الميدانية جنوب لبنان قدمه قائد قوات اليونيفيل في لبنان أرولودو لازارو، الذي لفت إلى أخطاء حسابية أو تفسيرات على هذه الجبهة" يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد".
وتتقاطع المهمة الفرنسية لوقف التصعيد جنوب لبنان، مع مساعٍ أمريكية لم يتبلور مسارها بعد، وتقوم في جانب منها على حل المسائل الخلافية بين لبنان وإسرائيل على نقاط حدودية، بما يساعد للتوصل إلى تسوية، تبعد حزب الله عن الحدود، وتعيد نحو 80 ألفا إلى مستوطنات الشمال، التي سببت عمليات حزب الله بنزوحهم منها.
في المقابل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الحادثة الخطيرة في الشمال التي قُتل فيها رائد احتياط يوم السبت، كان من الممكن أن تغير وجه المعركة، مبينة أن التهديد الرئيس هو التهديد الذي يشكله حزب الله في الشمال ورغبة "إسرائيل" البالغة 17 عامًا في عدم التعامل معه.
شرط إسرائيلي
وأبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تريد دفع قوات حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كيلومترات) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وأشار الموقع ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة، يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.
وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا مستمرا بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق داخل إسرائيل التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في غزة.
وأجلت إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي، تحسبا لهجوم مماثل من قبل قوات "الرضوان" الخاصة التابعة لحزب الله.
وقالت الحكومة الإسرائيلية علنا، إنه من أجل السماح للمواطنين الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم، يجب أن يتغير الوضع إما من خلال حل دبلوماسي أو عمل عسكري.
ويعمل كبير مستشاري الرئيس بايدن، عاموس هوكستين، ومسؤولون أمريكيون آخرون على محاولة التوصل إلى مثل هذا الحل الدبلوماسي، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى الآن.
وأوقعت أعمال العنف التي لا تزال محصورة حتى الآن بالمناطق الحدودية، أكثر من 136 قتيلا بينهم نحو 100 من مقاتلي حزب الله في لبنان، و11 قتيلا على الأقل من الجانب الإسرائيلي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وكانت التوترات على الحدود مع لبنان إحدى القضايا الرئيسة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع وزير الدفاع، لويد أوستن، أمس الإثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت في تل أبيب.
وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس"، إن نتنياهو وغالانت أبلغا أوستن، أن إسرائيل لا يمكنها قبول نزوح عشرات الآلاف من مواطنيها لعدة أشهر بسبب الوضع الأمني على الجانب الآخر من الحدود.
وأوضحوا بأن إسرائيل تريد اتفاقا يتضمن دفع ميليشيات حزب الله إلى مسافة كافية بحيث لا تتمكن من إطلاق النار على القرى والبلدات الإسرائيلية على طول الحدود، أو أن تكون قادرة على شن هجوم مماثل للذي نفذته حماس في السابع من تشرين الأول.
مواقع حزب الله
وقال مسؤولون أمريكيون لـ "أكسيوس"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع أبلغا أوستن أنه كجزء من هذا الاتفاق يريدون عدم السماح لحزب الله بالعودة إلى مواقعه على طول الحدود، التي دمرتها إسرائيل في الشهرين الماضيين.
وكشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أن أوستن أبلغ نتنياهو وغالانت أن إدارة بايدن تتفهم المخاوف الإسرائيلية وستدفع من أجل التوصل إلى حل سلمي، لكنهم طلبوا من إسرائيل منح الوقت والمساحة للدبلوماسية وعدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تفاقم التوترات.
وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو وغالانت قالا، إن إسرائيل مستعدة لمنح الدبلوماسية فرصة، لكنهما أكدا أنهما يريدان رؤية تقدم في الأسابيع القليلة المقبلة.