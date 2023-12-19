ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لخفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله؟

وقالت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" على لقاءات كولونا في بيروت، إن الوزير الفرنسية طرحت مقترحات تتوزع على مرحلتين.

وبحسب المصادر، فإن المرحلة الأولى تتضمن، أن يتراجع خلالها حزب الله من 5 إلى 7 كيلومترات من الخط الأزرق، مع انتشار الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة الحدودية، بينما يلتزم الجيش الإسرائيلي بعدم القيام بأي خرق للحدود.

والمرحلة الثانية التركيز على تفعيل القرار الدولي 1701، وطرح منطقة منزوعة السلاح بعمق 40 كيلومترا، وفق ما ترغب به إسرائيل والمجتمع الدولي.

واعتبرت المصادر، أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق لأنه مرفوض من جانب حزب الله، الذي يطالب مقابله بمنطقة منزوعة السلاح شمال إسرائيل، هذا فضلا عن كون الطرح يخرج عن القرار 1701.

أفضل السيناريوهات

ورجحت المصادر، أنه في أفضل الأحوال وإذا ما حصل تقدم في هذا المسار، فإن حزب الله قد يتراجع لمسافة 5 كيلو مترات عن الحدود ويوقف عمليات القصف، مؤكدة أنه " لا اتفاق ولا تسوية ولا اتفاقيات مرحلية قبل انتهاء الحرب في غزة، لأن حزب الله لن يوقف عملياته على جبهة جنوب لبنان قبل توقف المعارك في غزة".

وأطلعت كولونا في بيروت على شرح عن التطورات الميدانية جنوب لبنان قدمه قائد قوات اليونيفيل في لبنان أرولودو لازارو، الذي لفت إلى أخطاء حسابية أو تفسيرات على هذه الجبهة" يمكن أن تكون سببا آخر للتصعيد".

وتتقاطع المهمة الفرنسية لوقف التصعيد جنوب لبنان، مع مساعٍ أمريكية لم يتبلور مسارها بعد، وتقوم في جانب منها على حل المسائل الخلافية بين لبنان وإسرائيل على نقاط حدودية، بما يساعد للتوصل إلى تسوية، تبعد حزب الله عن الحدود، وتعيد نحو 80 ألفا إلى مستوطنات الشمال، التي سببت عمليات حزب الله بنزوحهم منها.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الحادثة الخطيرة في الشمال التي قُتل فيها رائد احتياط يوم السبت، كان من الممكن أن تغير وجه المعركة، مبينة أن التهديد الرئيس هو التهديد الذي يشكله حزب الله في الشمال ورغبة "إسرائيل" البالغة 17 عامًا في عدم التعامل معه.

شرط إسرائيلي

وأبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها تريد دفع قوات حزب الله لمسافة 6 أميال (حوالي 10 كيلومترات) من الحدود كجزء من اتفاق دبلوماسي لإنهاء التوترات مع لبنان، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين لموقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأشار الموقع ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق عميق من أن المناوشات الحدودية المتصاعدة، يمكن أن تؤدي إلى حرب شاملة ستكون أسوأ من الصراع في غزة.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا مستمرا بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما مباغتا غير مسبوق داخل إسرائيل التي ترد بقصف مدمر وعملية برية في غزة.

وأجلت إسرائيل عشرات الآلاف من المدنيين من القرى والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي، تحسبا لهجوم مماثل من قبل قوات "الرضوان" الخاصة التابعة لحزب الله.