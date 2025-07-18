بينهم 275 من القوات الحكومية.. حصيلة قتلى أحداث السويداء ترتفع إلى 600

ارتفعت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي تشهدها محافظة السويداء في جنوب سوريا منذ أيام إلى قرابة 600 قتيل، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بعيد انسحاب القوات الحكومية من المدينة واندلاع المواجهات المحلية بين الفصائل الدرزية والعشائر.

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وأحصى المرصد مقتل 597 خلال الأحداث الدامية، موزعين على النحو التالي:

217 من أبناء محافظة السويداء، بينهم 71 مدنيا، منهم 4 أطفال و4 سيدات.

275 من عناصر وزارة الدفاع والأمن العام، بينهم 18 من أبناء العشائر البدوية.

15 من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية.

3 أشخاص، بينهم سيدة واثنان مجهولو الهوية، قتلوا جراء قصف الطيران الإسرائيلي مبنى وزارة الدفاع.

إعلامي واحد قتل خلال الاشتباكات في السويداء.

83 شخصا، بينهم 4 نساء ورجل مسن، أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.

3 من أبناء عشائر البدو بينهم سيدة وطفل أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز.

وأشار المرصد السوري في بيان له إلى عمليات نزوح متزايدة لعائلات من عشائر البدو العرب في عدد من مناطق محافظة السويداء، على خلفية التوترات المتصاعدة بين مكونات المجتمع المحلي، والتي أثارت مخاوف جدّية من تعرض هذه العائلات لانتهاكات أو اعتداءات.

ووفقاً لمعلومات المرصد، فقد شمل النزوح مناطق وأحياء عديدة تقطنها هذه العائلات، في وقت أفادت مصادر موثوقة بقيام مسلحين محليين من أبناء الطائفة الدرزية بمحاصرة أحياء يقطنها مواطنون من عشائر البدو. ومن أبرز هذه المناطق: المقوس، سهوة البلاطة، المشورب، الزيتونة، الحروبي، الشقراوية، البرقشة، المنصورة، نبع عرى، والمزرعة. ويعيش السكان هناك في ظل أجواء من الهلع والقلق، مع تصاعد خطر الانزلاق نحو نزاع طائفي ومناطقي أوسع.