تونس.. الاستئناف يقر بسجن الغنوشي وبوشلاكة 3 سنوات

أقرت محكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، الحكم الابتدائي القاضي بإدانة كل من راشد الغنوشي ورفيق بوشلاكة بالسجن ثلاث سنوات، في قضية "اللوبيينغ".

ونقلت "موزاييك" عن الحبيب الترخاني، الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، أن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الغنوشي وبوشلاكة فيما يعرف بقضية "اللوبيينغ".

وأضاف الترخاني أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت في الأول من فبراير 2024 بسجن الغنوشي وبوشلاكة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، وتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني بغرامة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدرها مليون و170 ألفا و478 دولارا أمريكيا و35 سنتا.