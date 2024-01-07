المدفعية الإسرائيلية تقصف مدرسة تأوي نازحين وسط غزة
أسفر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، مساء السبت مدرسة تأوي آلاف النازحين وسط قطاع غزة، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
ونقل مراسل "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددًا من القذائف تجاه المدرسة الإعدادية للبنين شرق مخيم المغازي، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من النازحين".
وأضاف شهود العيان إن القوات الإسرائيلية المحيطة بالمدرسة، حالت دون وصول كوادر الإسعاف، مما فاقم معاناة المصابين، حيث شوهد العشرات منهم ينزفون داخل أروقة المدرسة، وهو ما تسبب بحالة من الذعر، خصوصا وسط الأطفال والنساء.
وأشار الشهود إلى أن كوادر الإسعاف تمكنت من نقل سيدة واحدة من المدرسة، بوساطة سيارة تعود لأحد النازحين، حيث وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، فيما ناشد النازحون الصليب الأحمر بضرورة التدخل لإجلاء الجرحى داخل المدرسة.
يُذكر أن مخيم المغازي شرق المحافظة الوسطى في القطاع، يقبع تحت حصار الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الهجوم البري.