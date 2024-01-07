المدفعية الإسرائيلية تقصف مدرسة تأوي نازحين وسط غزة

أسفر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف، مساء السبت مدرسة تأوي آلاف النازحين وسط قطاع غزة، عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.

ونقل مراسل "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددًا من القذائف تجاه المدرسة الإعدادية للبنين شرق مخيم المغازي، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من النازحين".

وأضاف شهود العيان إن القوات الإسرائيلية المحيطة بالمدرسة، حالت دون وصول كوادر الإسعاف، مما فاقم معاناة المصابين، حيث شوهد العشرات منهم ينزفون داخل أروقة المدرسة، وهو ما تسبب بحالة من الذعر، خصوصا وسط الأطفال والنساء.