نتنياهو يخطط للتعاقد مع "شركات خاصة" لتوزيع المساعدات في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي أبلغ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) بأن "نتنياهو أوعز بدراسة إمكانية التعاقد مع شركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".

وأضاف هانغبي: "لا نريد أن يقوم جنود الجيش الإسرائيلي أو حماس بذلك (توزيع المساعدات)".

ولفت إلى أن مقترحا سابقا طُرح لتوزيع هذه المساعدات عبر عناصر محلية في غزة "لم ينجح"، من دون تقديم توضيحات.

ولم يفصح هانغبي عن جنسية الشركات الخاصة التي تدرس إسرائيل التعاقد معها.

فيما أوضحت هيئة البث أن حديث هانغبي جاء خلال جلسة مناقشة سرية للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، من دون تحديد تاريخ انعقادها.

وتواجه إسرائيل ضغوطا من جهات دولية عدة للسماح بإيصال المساعدات إلى غزة، والتخفيف من قيودها التي أدت إلى وقوع القطاع، خصوصا مناطقه الشمالية، في براثن مجاعة تسببت بوفيات.

وحسب إعلام عبري، لا يريد نتنياهو أن تتولى حماس المسؤولية عن توزيع المساعدات، ولا منظمات دولية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي يزعم أن موظفين فيها منتمون لحماس.

كذلك، حاولت إسرائيل مع جهات محلية في غزة تولي مسؤولية توزيع المساعدات، لكن تلك الجهات رفضت، وتبحث عن بديل عبر شركات دولية يمكن لها السيطرة عليها، وعلى طريقة إدارتها للمساعدات.