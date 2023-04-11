تقرير: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن "الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من عناصر حماس عبر مطار بيروت، لتلقي تدريب من قبل حزب الله في إطار نيته فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل دون تدخل نصر الله".

وأضاف المصدر أن "المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حزب الله قام بتدريب نشطاء حماس على تشغيل صواريخ متطورة بعيدة المدى من أجل إطلاق النار على إسرائيل".

ولفت إلى "وجود تنسيق بين الحرس الثوري وحزب الله وسوريا لتسهيل جلب عناصر حماس إلى لبنان، لتلقي تدريبات في منطقة البقاع. وبعد ذلك، يتم نقل هذه العناصر إلى جنوب لبنان وتحديدًا إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".