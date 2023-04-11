تقرير: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل
كشف تقرير عبري، أن حزب الله اللبناني مدّ حركة حماس بصواريخ بعيدة المدى، حتى تتمكن من مهاجمة إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن "الحرس الثوري الإيراني نقل المئات من عناصر حماس عبر مطار بيروت، لتلقي تدريب من قبل حزب الله في إطار نيته فتح جبهة شمالية ضد إسرائيل دون تدخل نصر الله".
وأضاف المصدر أن "المخابرات الأمريكية لديها معلومات تفيد بأن حزب الله قام بتدريب نشطاء حماس على تشغيل صواريخ متطورة بعيدة المدى من أجل إطلاق النار على إسرائيل".
ولفت إلى "وجود تنسيق بين الحرس الثوري وحزب الله وسوريا لتسهيل جلب عناصر حماس إلى لبنان، لتلقي تدريبات في منطقة البقاع. وبعد ذلك، يتم نقل هذه العناصر إلى جنوب لبنان وتحديدًا إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".
ونقلت الصحيفة عن المصدر نفسه، قوله، إن "خطة إيران الآن تقوم على إعادة إحياء مقاومة الفصائل الفلسطينية انطلاقا من أرض لبنان، من خلال إمداد تلك الفصائل بالصواريخ من الأراضي السورية".
وذكرت أن "إدارة بايدن اتصلت بالجيش اللبناني بالتنسيق مع إسرائيل، وطالبته بالتعاون في الكشف عن أماكن وجود عناصر حماس ومستودعاتهم العسكرية".
وأشار المصدر إلى أن "هناك مخاوف من استخدام هذه الصواريخ ضد إسرائيل، ما يشير إلى احتمال وقوع مواجهة خطيرة في الأسابيع المقبلة".
وكان نشاط الفصائل الفلسطينية في لبنان، قد عاد إلى عناوين الأخبار بعد أعنف قصف صاروخي على شمال إسرائيل منذ حرب لبنان الثانية، حيث تم إطلاق عشرات الصواريخ، إلا أن حزب الله نفى مسؤوليته عن ذلك، ردا على الاشتباكات التي وقعت في المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.
وحسب الصحيفة، فإنه بعد ساعات من القصف الصاروخي على إسرائيل، تم نشر صور لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، والأمين العام للجهاد الإسلامي، زياد النخالة، ومسؤولين فلسطينيين آخرين في مؤتمر "مجلس وزراء المقاومة" في بيروت.
وفي المؤتمر نفسه، هدد هنية إسرائيل قائلًا "نحن نعتبر حكومة الاحتلال مسؤولة عن العدوان الغاشم الذي يتعرض له المسجد الأقصى والمصلين. ونؤكد أن شعبنا الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم".
وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقد الليلة الماضية، حول العلاقة بين حماس وحزب الله، وأوضح "لن نسمح بإقامة بنية تحتية إرهابية لحركة حماس في لبنان".
كما ادعى نتنياهو "أننا هاجمنا في لبنان أهداف البنية التحتية التابعة لحزب الله وحماس". وعلى الرغم من أقواله، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "أهداف حماس فقط هي التي تعرضت للهجوم في لبنان وليس حزب الله".