استفزاز جديد.. بن غفير يعلن إقامة حي أمني "فاخر" على شواطئ غزة

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن خطة لإقامة حى أمني فاخر للشرطة مطل على البحر في مدينة غزة، معتبرًا أن "الاستيطان اليهودي يجلب الأمن وحان الوقت لعودته"، على حد تعبيره.

وأضاف بن غفير: "خطتي هي استكمال تنفيذ القرار في مدينة غزة وبناء حي فاخر للشرطة في واحدة من أجمل مناطق الشرق الأوسط".

وجاءت تصريحات بن غفير خلال مشاركته في احتفال الشرطة الإسرائيلية بعيد رأس السنة، مشيرا إلى وجود من يحاول "زرع الخلاف بيننا"، مستدركًا بالقول "لكننا سنقف معًا من أجل هذه المؤسسة الأمنية"، وفق قوله.

وتأتي خطة بن غفير بالتزامن مع الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح بري واسع النطاق لمدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، وسط تصاعد الأصوات الدولية التي تحذر من ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قُتل أكثر من 27 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون الاثنين، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، تركيز هجماته على مدينة غزة التي يستعد لاجتياحها بعد تطويقها والسيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية منها.

وقتلت غارتان إسرائيليتان 10 فلسطينيين بعد استهداف منزلين في شارع الجلاء بمدينة غزة، في حين قتل 6 فلسطينيين جراء غارة على خيمة في حي الرمال غرب المدينة.

كما قتل 5 فلسطينيين في غارة على منزل في منطقة الكرامة شمال المدينة، وهي المنطقة التي تتعرض لعمليات قصف بالمدفعية.

وواصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف بواسطة الروبوتات المفخخة في مناطق حي الشيخ رضوان، والنفق شمال وشمال شرق المدينة.

وتقدمت آليات إسرائيلية في مناطق جنوب منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وبدأت تنفيذ عمليات تجريف واسعة النطاق، وزرع روبوتات متفجرة في مناطق تمهيدا لنسفها، كما تقدمت في منطقة "زيكيم" شمال غرب المدينة.

ويطوق الجيش الإسرائيلي مدينة غزة من ثلاثة اتجاهات، مع تقارير تشير إلى اكتمال استعداداته لاجتياح كامل المدينة.