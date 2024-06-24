واشنطن لإسرائيل: لن نستطيع المساعدة في حرب أوسع نطاقا مع "حزب الله"
حذرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي من عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب أوسع نطاقاً ضد ميليشيا "حزب الله".
وبحسب "يورونيوز"، جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة الجنرال في القوات الجوية سي كيو براون، خلال توجهه لحضور اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة في بوتسوانا.
وقال براون، إن واشنطن لن تكون قادرة على الأرجح على مساعدة تل أبيب مثلما ساعدتها في صد وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في أبريل/ نيسان الماضي.
وأوضح أنه من الأصعب صد الصواريخ الأقصر مدى، التي تطلقها ميليشيا حزب الله بشكل روتيني عبر الحدود على الإسرائيليين.
كما حذر براون من كم احتمال تعرض القوات الأمريكية للخطر، في حال نشوب حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل.
وقال إن أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان سيهدد برد إيراني دفاعًا عن ميليشيا حزب الله؛ ما قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقًا قد تعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر.
وأضاف براون، أن إيران ستقدم دعمًا أكبر لميليشيا حزب الله، إذا شعرت أن الحزب يتعرض لتهديد كبير.
وكان مسؤولون إسرائيليون هددوا بشن هجوم عسكري على لبنان، إذا لم يتم التوصل إلى نهاية تفاوضية لإبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية قصفها اليومي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومن جهتها، قالت طهران، على لسان قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، إن ما أسماه "محور المقاومة" لن يبقى صامتا أمام أي هجوم إسرائيلي على حزب الله.
وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوكستين، قد التقى بمسؤولين في لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات.
وقال هوكستين للصحفيين في بيروت يوم الثلاثاء إن الوضع "خطير للغاية" وإن التوصل إلى حل دبلوماسي لمنع نشوب حرب أكبر أمر ملح.