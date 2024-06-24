واشنطن لإسرائيل: لن نستطيع المساعدة في حرب أوسع نطاقا مع "حزب الله"

حذرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي من عدم قدرة الولايات المتحدة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في حرب أوسع نطاقاً ضد ميليشيا "حزب الله".

وبحسب "يورونيوز"، جاء ذلك في تصريحات لرئيس الهيئة الجنرال في القوات الجوية سي كيو براون، خلال توجهه لحضور اجتماع وزراء الدفاع الأفارقة في بوتسوانا.

وقال براون، إن واشنطن لن تكون قادرة على الأرجح على مساعدة تل أبيب مثلما ساعدتها في صد وابل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح أنه من الأصعب صد الصواريخ الأقصر مدى، التي تطلقها ميليشيا حزب الله بشكل روتيني عبر الحدود على الإسرائيليين.