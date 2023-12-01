الأردن يدين استئناف "العدوان العبثي" الإسرائيلي على غزة
أدان الأردن، اليوم الجمعة، استئناف "الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية" على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق النار، بينما تظاهر أردنيون مجددا في عمان دعما لغزة.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة".
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة تعبيره عن "رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وطالب القضاة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، ووقف حربها العبثية على غزة"، معتبرا أن "استئناف القصف الإسرائيلي على غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".
وأكد "ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال"، وجدد دعوته المجتمع الدولي "للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار".
وفي الأردن، شارك نحو 2500 شخص في تظاهرة الجمعة وسط العاصمة عمان رافعين لافتات كتب على بعضها "الوحدة والمقاومة، طريق التحرير" و"فلسطين ستنتصر"، إضافة إلى: "كلنا مع المقاومة"، إلى جانب أعلام أردنية وفلسطينية.
وشهد الأردن تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين على مدى الأسابيع الماضية طالبت بإغلاق سفارة إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام الموقعة عام 1994.
واستدعت عمّان مطلع نوفمبر سفيرها لدى إسرائيل، كما أبلغت تل أبيب بعدم إعادة سفيرها الذي سبق أن غادر المملكة.