الأردن يدين استئناف "العدوان العبثي" الإسرائيلي على غزة

أدان الأردن، اليوم الجمعة، استئناف "الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية" على قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لفرض وقف إطلاق النار، بينما تظاهر أردنيون مجددا في عمان دعما لغزة.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "استئناف الحرب العدوانية الإسرائيلية العبثية على قطاع غزة".

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة تعبيره عن "رفض وإدانة المملكة الشديدين لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وطالب القضاة المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤوليته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، ووقف حربها العبثية على غزة"، معتبرا أن "استئناف القصف الإسرائيلي على غزة يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع".

وأكد "ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم الذي أزهق آلاف الأرواح البريئة، لا سيما النساء والأطفال"، وجدد دعوته المجتمع الدولي "للتحرك فوراً لفرض وقفٍ لإطلاق النار".