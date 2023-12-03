البيت الأبيض: إسرائيل تبذل جهودا لحماية المدنيين في غزة

أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن إسرائيل تبذل جهودا للحد من الخسائر بصفوف المدنيين في غزة منذ استئناف القتال بعد هدنة استمرت سبعة أيام، فيما تتزايد دعوات المجتمع الدولي من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، لقناة "أي بي سي" التلفزيونية: "نعتقد أنهم تقبلوا رسائلنا المتعلقة بمحاولة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى"، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي استأنف هجومه في شمال غزة على نطاق أضيق وأكثر دقة".

وأشار إلى أن "إسرائيل نشرت في اليومين الماضيين على الإنترنت خريطة للأماكن، حيث يمكن للمدنيين أن يجدوا فيها ملجأ والفرار من القتال"، منوها إلى أنه "لا يوجد الكثير من الجيوش الحديثة التي يمكنها فعل ذلك، إنهم يبذلون جهوداً".

وأكد كيربي أن "أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تكن على علم مسبق بنية حماس تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أقر بوجود قصور في جهاز الاستخبارات في ما يتعلق بـ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأنهم سيجرون مراجعة بهذا الصدد".

واندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين وقضى غالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة، وبدأت عمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.