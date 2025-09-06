حماس تجدد التزامها بمقترح وقف إطلاق النار في غزة

جددت حركة حماس، اليوم السبت، التزامها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من آب/ أغسطس الماضي.

وأكدت الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ودخولًا غير مشروط للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى تبادل أسرى حقيقي من خلال مفاوضات جادة عبر الوسطاء.

وجاء هذا الموقف بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "مفاوضات معمقة" مع حركة حماس بشأن اتفاق غزة والأسرى، مؤكدًا أن "بعض مطالب حماس جيدة"، على حد تعبيره.

وشدد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي أمس الجمعة، على أن "الوضع سيكون صعبًا وقاسيًا إذا ظلت حماس تحتجز الأسرى الإسرائيليين"، مضيفًا: "هذه وجهة نظري، والخيار يعود لإسرائيل".

وطالب ترامب الحركة بإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في غزة، قائلاً: "قلنا لهم: أطلقوا سراحهم جميعًا الآن، وستحدث معكم أمور أفضل بكثير".

وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 أسيرًا ما يزالون محتجزين لدى حماس في قطاع غزة، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وقالت الحركة إنها مستعدة للإفراج عن بعض الرهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت، بينما كرر ترامب رغبته في إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة.

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بالإفراج عن جميع الرهائن، ونزع سلاح حماس، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، مع تشكيل إدارة مدنية بديلة.