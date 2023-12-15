خطف وضرب سفن.. ماذا يحدث في شريان باب المندب؟

يستهدف الحوثيون في اليمن السفن في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب في هجمات تقول الجماعة إنها تستهدف دعم الفلسطينيين في غمرة الحرب التي تشنها إسرائيل وحماس.

وقالت شركة الشحن الدنماركية ميرسك، أمس الخميس، إن سفينتها "ميرسك جبل طارق" استُهدفت بصاروخ، لكنها نفت في وقت لاحق تعرضها للقصف.

وقال الحوثيون إنهم أصابوا الناقلة بطائرة مسيرة.

هجمات شنها الحوثيون في الآونة الأخيرة:

15 ديسمبر: قال مسؤول دفاعي أمريكي إن مقذوفا أطلق من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون أصاب سفينة الجسرة المملوكة لشركة ألمانية والتي ترفع علم ليبيريا؛ ما أدى إلى نشوب حريق دون وقوع إصابات.

15 ديسمبر: ميرسك تنفي مزاعم حركة الحوثي بأنها نفذت عملية عسكرية بطائرة مسيرة على سفينة تابعة لشركة ميرسك تبحر باتجاه إسرائيل، لكنها تقول إن الناقلة استُهدفت بصاروخ.

وقالت مصادر ملاحية، يوم الخميس، إن سفن شركة ميرسك تانكرز لديها خيار تغيير مسارها عبر رأس الرجاء الصالح بسبب تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر.

12 ديسمبر: قال المتحدث باسم الحوثيين إن الجماعة استهدفت الناقلة التجارية النرويجية ستريندا. وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إن الهجوم وقع على بعد نحو 111 كيلومترا شمالي مضيق باب المندب في نحو الساعة 2100 بتوقيت جرينتش.

9 ديسمبر: حذّر الحوثيون أنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.

3 ديسمبر: قال الجيش الأمريكي، إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

19 نوفمبر: قالت إسرائيل إن الحوثيين استولوا على سفينة شحن مملوكة لبريطانيا وتديرها اليابان في جنوب البحر الأحمر.