"وضع لا يمكن التنبؤ به".. واشنطن توصي الأمريكيين بمغادرة لبنان

وقالت السفارة الأمريكية في بيروت عبر "إكس" إن وزارة الخارجية الأمريكية "توصي المواطنين الأمريكيين في لبنان بالمغادرة الآن، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة، وذلك "بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به".

وأضافت أنه "ليس هناك ما يضمن أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإجلاء المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم في حالة الأزمات".

يأتي ذلك بينما صعّدت إسرائيل عملياتها، وسط عزل لغزة عن العالم، عبر قطع الاتصالات والإنترنت، وتساؤلات عن توغل بري واسع.