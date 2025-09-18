مع بداية يومها الثالث.. الكشف عن تحركات "عربات جدعون 2" في شوارع غزة‎

كشفت القناة الإسرائيلية السابعة يوميات عملية "عربات جدعون 2" في غزة، مشيرة إلى أنه مع بداية يومها الثالث، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها الميدانية ببطء وحذر.

وفي إطار وصف تفصيلي لدوران رحى الحرب، أوضحت مصادر القناة العبرية تقدم الفرقتين 162 و98 تدريجيًا، في مراحل يطلق عليها الجيش الإسرائيلي "مرحلة الاستكشاف".

وأفاد دورون كادوش مراسل الإذاعة العسكرية، صباح اليوم الخميس، نًقلا عن مصادر عسكرية، بأن "القوات تدرس التضاريس، وتلاحق عناصر حماس، التي لا يزال جزء كبير منها في قلب مدينة غزة، وتتفادى الاحتكاك المباشر مع القوات الإسرائيلية".

وقالت مصادر القناة العبرية إن نطاق العمليات البرية يتأثر بوتيرة إخلاء السكان، حيث تقرر تأجيل دخول الفرقة 36، التي كان مقررًا مداهمتها غزة مع الفرقتين 162 و98 بسبب بطء إخلاء المدنيين.

مع ذلك، زدات وتيرة إخلاء سكان مدينة غزة خلال الأيام القليلة الماضية، وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى انضمام الفرقة 36 إلى القتال خلال 48 ساعة على الأكثر.

وفي الوقت نفسه، تؤكد تقديرات الجيش الإسرائيلي أن نحو ثلثي عناصر حماس المسلحة في لواء مدينة غزة، غادروا المدينة بالفعل وفروا نحو جنوب القطاع.

ووفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قتلت "عربات جدعون 2" منذ بدايتها ما يقرب من 200 عنصر من حركة حماس.

وخلص تقرير القناة الإسرائيلية إلى أن معظم عمليات تصفية عناصر حماس، تتم بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث عادةً ما يتموضع المسلحون تحت الأرض، ولا يتحركون في المنطقة بشكل مكشوف.