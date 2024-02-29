صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمالي إسرائيل
دوَّت صفارات الإنذار اليوم الخميس في مستوطنتي "أدميت" و"أيلون" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، إثر صواريخ إسرائيلية أطلقت تجاه طائرة مسيرة.
وقالت القناة الـ14 العبرية، إن حالة من الذعر الشديد أصابت سكان شرق حيفا عقب دوي صفارات الإنذار وإطلاق صاروخ اعتراضي تجاه طائرة مسيرة.
بدورها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة بالقرب من حيفا شمالي إسرائيل.
وأضافت: "تم اعتراض هدف جوي مشبوه بنجاح قرب حيفا مع دوي صفارات الإنذار".
وعادة ما يستخدم الجيش الإسرائيلي "هدفًا جويًّا مشبوهًا" في إشارة إلى المسيّرات.
ولفتت الإذاعة إلى أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في بلدة كريات أتا بشمالي إسرائيل".
وفي وقت سابق قال الجيش في تصريح نقلته الأناضول: "أغارت طائرات مقاتلة، الخميس، على عدة أهداف تابعة لميليشيا حزب الله في منطقة جبل بلاط على أرض لبنان، منها منصات إطلاق القذائف الصاروخية إلى جانب موقع عسكري".