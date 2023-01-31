محكمة سودانية ترفض الإفراج عن قادة نظام البشير بالضمانة

ويخضع البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في 30 حزيران/يونيو 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.

وسبق أن أقر البشير بتخطيط وتنفيذ انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.

وقال أمام المحكمة المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث في الـ30 من حزيران/يونيو 1989".

وكان علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، نفى أمام محكمة "انقلاب 30 يونيو حزيران 1989"، في يناير الجاري مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، إذ إنه كان الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الراحل الصادق المهدي العام 1989، وبقي في الحكم حتى العام 2019، عندما أطاح به الجيش، قبل اعتقاله بعد 4 أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضده.