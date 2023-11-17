مسيرة لعائلات رهائن إسرائيليين صوب القدس للتضامن والاحتجاج‎

شاركت عائلات رهائن إسرائيليين مع آلاف في مسيرة باتجاه القدس، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على الحكومة لتأمين إطلاق سراح ذويهم بعد حوالي 6 أسابيع من احتجازهم على يد حركة حماس ونقلهم إلى قطاع غزة.

وبدأت المسيرة من تل أبيب قبل 3 أيام وتمتد حاليا لبضعة كيلومترات، وأغلقت الشرطة أجزاء من الطريق السريع الرئيس، بينما بدأ المتظاهرون في صعود التلال المؤدية إلى القدس.

ورفعوا صور أحبائهم ولوَّحوا بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا: "لن نستسلم، نطالب بإطلاق سراح الرهائن!"

واحتجز مقاتلو حماس حوالي 240 شخصًا خلال هجومهم، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، على جنوب إسرائيل. ويعتقد أن الأسرى، وبينهم الرُّضع والأجداد، محتجزون في أنفاق عميقة تحت قطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية عن مفاوضات لتأمين إطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل، لكن لم يكن هناك تأكيد من أي جانب عن اتفاق وشيك.

وقال يوفال هاران الذي كان يسير حاملاً لافتة تضم صور 7 من أفراد عائلته تم احتجازهم، بمن في ذلك ابنة أخيه البالغة من العمر 3 سنوات: "اسمعوا صرختنا. أعيدوهم إلى المنزل الآن".