بعد تجميد نشاط 266 جمعية... ما مصير "الجمعيات الوطنية" في تونس؟ ‎

وتحدّث الرئيس سعيد خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، عن جمعية تونسية في الخارج تتلقّى آلاف الدّولارات كل سنة وتحوّل هذه الأموال لتمويل الأحزاب السياسيّة في تونس.

وقال سعيد: "هناك جمعية تلقّت عام 2022 أكثر من مليوني دينار (700ألف دولار) ومن ثمّ يتحدثون عن المجتمع المدني، لكن الوقت قد حان لبعض الخبراء والمفكرين أن يعيدوا النظر في هذه المفاهيم".

ويرى مراقبون أن تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات سيضيّق على عمل المجتمع المدني في تونس وعلى مدى انخراطه في مختلف المجالات، في حين يرى آخرون أن الجمعيات امتداد لأحزاب سياسية وغطاء لقوى أجنبية تتدخل في الشأن الداخلي لتونس.

واعتبر أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والناشط بالمجتمع المدني أن عمل المجتمع المدني في تونس لا يعوّض دور الدولة، لكنه نجح على مدى سنوات في الوصول إلى الفئات الهشّة وفرَضَ نفسه كشريك داعم لهذه الفئات من خلال المدّ التضامني ووضع برامج تنموية وثقافية وصحية لفائدتها، إلى جانب توفير مواطن شغل لقرابة 40 ألف شخص.

ورأى غالي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن محاولة تغيير المرسوم 88 المنظم لعمل الجمعيات، بعد حلّ البرلمان والاستحواذ على القضاء وتغييب النشطاء السياسيين، ضربة أخرى للديمقراطية والتعددية في تونس التي لم يبق فيها إلا الإعلام والجمعيات.

مقابل ذلك، يرى الباحث السياسي، محمد بريك الحمروني أن تونس بدأت باسترجاع سيادتها الوطنية عبر مراحل، بعد 25 يوليو2021، معتبرا أن قرار تنقيح مرسوم الجمعيّات بمثابة قطع للطريق أمام القوى الأجنبية التي تعمل في تونس تحت غطاء المجتمع المدني.

واعتبر "الحمروني" أن المجتمع المدني يأخذ التعليمات من الدول الغربية على شكل دورات تدريبية، ووصل به الحدّ إلى القيام بدراسات حول الجغرافيا السياسية في البلاد، وإرسال تقارير فورية إلى الجهات المموّلة، مشيرا إلى أن "هناك جمعيات أحدثت فوضى كبيرة في البلاد وتشكل خطرا على السيادة الوطنية".

ودعا الحمروني إلى كتابة المرسوم 88 بطريقة جديدة تنص على وجود مجتمع مدني تونسي يعتمد على تمويل وطني وليس على تمويلات جهات غربية تعمل على اختراق البلاد.

من جهته، تحدث الصحفي بسام حمدي عن سعي السلطات التونسية إلى تقليص حجم التمويلات الأجنبية التي تتلقاها الجمعيات الخاصة لا سيما وأن تحقيقات لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي أثبتت تلقي الكثير من الجمعيات أموالا طائلة لكن لم يتم صرف هذه الأموال في أنشطتها المعهودة.