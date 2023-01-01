بينهم 882 طفلا.. مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني في 2022
كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب قطاع غزة، خلال العام الماضي، من بينهم 882 طفلا، و172 امرأة.
وقالت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، و"الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان""، ومركز وادي حلوة–القدس"، في تقرير سنوي لها، إن "عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة"، على حدِّ وصفها.
وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه "في بعض الحالات استخدمت (إسرائيل) أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم".
وأطلقت إسرائيل العام الماضي عملية أمنية باسم (كاسر الأمواج) بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد قواتها في الضفة الغربية ومستوطنين يهود قالت إن الهدف منها "اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات".
وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى: "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022، (4700) أسير، بينهم (29) أسيرة، و(150) طفلا، وقرابة (850) معتقلا إداريا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، و(15) صحفيا"، بحسب قولها.
وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.
وأوضح التقرير أن "من بين الأسرى (330) أسيرًا مرَّ على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم (25) معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، وهم الأسرى القدامى".
وذكر التقرير أن أقدم المعتقلين هما "الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري".
وقالت المؤسسات في تقريرها إنه خلال العام الماضي "أصدر الاحتلال (2409) أوامر اعتقال إدارية".
وأضاف التقرير: "يبلغ عدد المعتقلين الإداريين اليوم نحو (850) معتقلا إداريا، من بينهم (7) أطفال، وأسيرتان، علما أن عدد المعتقلين الإداريين كانت مطلع العام الماضي (500) معتقل".
وتابع التقرير أن "عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى منذ أكثر من عشرة أعوام".
وتعتقل إسرائيل فلسطينيين من غزة خلال تنقلهم عبر الحواجز إلى إسرائيل أو الضفة الغربية المحتلة أو الصيادين من القطاع في عرض البحر.