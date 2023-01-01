بينهم 882 طفلا.. مؤسسات حقوقية: إسرائيل اعتقلت 7 آلاف فلسطيني في 2022

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل اعتقلت 7000 فلسطيني من الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب قطاع غزة، خلال العام الماضي، من بينهم 882 طفلا، و172 امرأة.

وقالت مؤسسات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"نادي الأسير الفلسطيني"، و"الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان""، ومركز وادي حلوة–القدس"، في تقرير سنوي لها، إن "عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة"، على حدِّ وصفها.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه "في بعض الحالات استخدمت (إسرائيل) أفراد العائلة كدروع بشرية، ونفذت عمليات اعتقال، بهدف الضغط على المطاردين، لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقاءهم، وأصدقاء لهم، وأمهاتهم، وزوجاتهم، وأبناءهم".