نتنياهو: التخلص من قيادات حماس في قطر يمهّد لتحرير الرهائن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن "كبار مسؤولي حماس المقيمين في قطر لا يكترثون لشعب غزة".

وأضاف نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس" نشره باللغة الإنجليزية: "لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار لإطالة أمد الحرب إلى الأبد. التخلص منهم سيزيل العقبة أمام إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب".

وكان نتنياهو قد قال في تبريره لاستهداف قادة حماس، إن السبب المباشر وراء عملية الدوحة، هو هجوم القدس الذي نفذه فلسطينيان يوم الاثنين الماضي وأسفر عن مقتل 6 إسرائيليين، وإصابة 15 بينهم حالات حرجة.

وأكد نتنياهو في تعليقه على الضربة في قطر أن أيام تمتع "الإرهابيين" بالحصانة ولت في أي مكان كان، معلقا: "على أعدائنا أن يعلموا أنه منذ قيام دولة إسرائيل، لم يذهب الدم اليهودي سدًى" وفق تعبيره.

واعتبر أن استهداف قادة حماس قد يؤدي إلى إنهاء حرب غزة.

وأعلنت حركة حماس نجاة قادتها المستهدفين خلال الهجوم، ومقتل 5 من عناصرها أحدهم نجل رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، ومدير مكتبه، و3 من مرافقيه.

وكانت إسرائيل تؤكد خلال الساعات الأولى التي تلت الهجوم، يوم الثلاثاء الماضي، أنها تتحقق من نجاح عملية الاغتيال، إلا أن مسؤولين أمنيين أشاروا لوسائل إعلام إسرائيلية عدة إلى فشل أو تراجع احتمال نجاح عملية الاغتيال.



