"واشنطن بوست": وزير الخارجية الأمريكي يزور قطر الثلاثاء

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين حكوميين اثنين بالشرق الأوسط قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من المقرر أن يزور قطر غدًا الثلاثاء.

وأسدى ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نصيحة بعد الهجوم الفاشل على الدوحة الذي سمَّته إسرائيل "قمة النار"، والذي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب للصحفيين إن "قطر حليف رائع جدًّا. لذا على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".

وأضاف: "طريقة مواجهة حماس تعود لإسرائيل، لكن عليها أن تكون حذرة، على إسرائيل أن تكون حذرة وتفكر مليًّا في من ستهاجمه".

من جانبه، أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، اليوم الاثنين، بالنيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعمه لدولة قطر ورئيس وزرائها.

وكان ترامب انتقد إسرائيل في بادئ الأمر بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها، الثلاثاء، على الدوحة، حيث كان مفاوضون يعملون من أجل التوصل إلى هدنة في غزة.