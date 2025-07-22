واشنطن: اتفاق مبدئي بين حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن إسرائيل وحماس "اتفقتا على إطار عمل لوقف إطلاق النار، يُنشأ بموجبه ممر إنساني في قطاع غزة".

وأضافت أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد على ضرورة هذا الممر، وأن "الوضع الإنساني في غزة هو القضية الرئيسة التي نتعامل معها".

يأتي ذلك تزامناً مع إعلان الخارجية الأمريكية بأن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط، الثلاثاء، لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على "ممر" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت بروس للصحافيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة "وأمله كبير بأن نطرح وقفاً جديداً لإطلاق النار وممراً إنسانياً لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".