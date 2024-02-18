"نهر من الغاز".. سيول تقتحم معملا في اللاذقية السورية (صور وفيديو)

وأدت العاصفة المطرية التي ضربت المحافظة يوم أمس إلى تشكل سيول غزيرة اجتاحت منازل ومنشآت في محيط المدينة ومنها "معمل سنجوان للغاز" المختص بتعبئة أسطوانات الخدمة المنزلية.

وجرفت المياه المتدفقة عدداً كبيراً من أسطوانات الغاز المعدة للاستخدام المنزلي من داخل مستودعات المعمل لتشكل ما وصفه سوريون "نهراً من الأسطوانات" الزرقاء الطافية على الماء، متابعةً جريانها مع السيل الذي عبر الأوتوستراد الدولي بين اللاذقية وحلب، إلى أن استقر به المطاف في مجرى النهر الكبير الشمالي حيث غطت الأسطوانات الزرقاء الفارغة سطح ماء النهر "بشكل يدعو للدهشة". حسب تعابير سوريين.