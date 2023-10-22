"سي إن إن": هذه سيناريوهات إسرائيل لاجتياح غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات المتمركزة بالقرب من الحدود، إنهم "سَيُرون قريبًا في حدود الجيب من الداخل، وإن غزة لن تكون كما كانت أبدًا"، وفق ما أوردته شبكة " سي إن إن" الأمريكية.
وبحسب تقرير للشبكة، "لا يزال الشكل الذي تبدو عليه هذه العملية مجهولاً، حيث يمكن للجيش الإسرائيلي أن يشن غزوًا واسع النطاق، أو يقوم بعمليات توغل أكثر دقة تهدف إلى استعادة الرهائن واستهداف نشطاء حماس، بينما يبقى مستقبل غزة وسكانها الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، مجهولاً".
وقال كبير الباحثين في مركز موشيه ديان لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاريل شوريف، إن "هناك إجماعًا على أن أي خيار آخر غير القضاء التام على حماس سيكون أمرًا فظيعًا، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل للمنطقة بأكملها، وحتى على مستوى العالم".
أما الباحث في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، حسن الحسن، فقد أفاد بأن "خطة القضاء على حماس قد تكون خطيرة ومعقَّدة، وقد تكون لها عواقب غير متوقعة، وذلك نظرًا لأن حماس متجذرة ومتأصلة داخل غزة ومجتمعها وجغرافيتها، فمن أجل هزيمتها، سيتعيَّن على إسرائيل إجراء تغيير طبوغرافي وديموغرافي دائم في غزة".
ووفقًا للتقرير، فإن "إسرائيل تصر، حتى الآن، على أنها تشن حربًا على حماس، وليس على المدنيين في غزة. حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنهم يحاولون تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، إلا أنه لا مفر من ذلك في حرب المدن"، منوهًا إلى أن "الأمر لن ينتهي قريبًا بالنسبة لسكان غزة، وما سيحدث لهم بعد انتهاء العملية لا يخمنه أحد، حيث يبقى معظم السياسيين الإسرائيليين غامضين بشأن خططهم للقطاع، مُلمّحين إلى أنها قد تبدو أشبه بالضفة الغربية في المستقبل".
بيد أن الرئيس السابق لجهاز الأمن الإسرائيلي، ووزير الزراعة الحالي، آفي ديختر، قال إن "ما تريد إسرائيل تحقيقه في غزة هو نفس مستوى السيطرة الأمنية التي تتمتع بها حاليًا في الضفة الغربية، لكي تحتفظ بالوصول الكامل بشروطه الخاصة".
من ناحيته، ذكر خبير شؤون الشرق الأوسط، هاريل تشوريف، أن "الطريقة الوحيدة لإعادة بناء غزة هي من خلال تنفيذ خطة طويلة المدى، مثل خطة مارشال التي ساعدت بإعادة بناء الاقتصاد في أوروبا ما بعد الحرب بهدف احتواء انتشار الشيوعية"، لافتًا إلى أنه "من الصعب للغاية تأمين التعاون من الدول العربية بشأن سيناريو ما بعد التوغل الإسرائيلي، لأنها لم تكن على متنه منذ البداية، كما أن النهج الإسرائيلي الصارم، الذي يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا المدنيين، لن يؤدي إلا إلى استبدال حماس بمجموعة متطرفة أخرى".
المصدر: شبكة " سي إن إن" الأمريكية