"سي إن إن": هذه سيناريوهات إسرائيل لاجتياح غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات المتمركزة بالقرب من الحدود، إنهم "سَيُرون قريبًا في حدود الجيب من الداخل، وإن غزة لن تكون كما كانت أبدًا"، وفق ما أوردته شبكة " سي إن إن" الأمريكية.

وبحسب تقرير للشبكة، "لا يزال الشكل الذي تبدو عليه هذه العملية مجهولاً، حيث يمكن للجيش الإسرائيلي أن يشن غزوًا واسع النطاق، أو يقوم بعمليات توغل أكثر دقة تهدف إلى استعادة الرهائن واستهداف نشطاء حماس، بينما يبقى مستقبل غزة وسكانها الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، مجهولاً".

وقال كبير الباحثين في مركز موشيه ديان لأبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاريل شوريف، إن "هناك إجماعًا على أن أي خيار آخر غير القضاء التام على حماس سيكون أمرًا فظيعًا، ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل للمنطقة بأكملها، وحتى على مستوى العالم".

أما الباحث في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، حسن الحسن، فقد أفاد بأن "خطة القضاء على حماس قد تكون خطيرة ومعقَّدة، وقد تكون لها عواقب غير متوقعة، وذلك نظرًا لأن حماس متجذرة ومتأصلة داخل غزة ومجتمعها وجغرافيتها، فمن أجل هزيمتها، سيتعيَّن على إسرائيل إجراء تغيير طبوغرافي وديموغرافي دائم في غزة".