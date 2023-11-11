استهداف قاعدة أمريكية في أربيل بمسيّرة مفخخة

تعرضت قاعدة عسكرية تضم قواتًا أمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، ظهر اليوم السبت، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز"، إن "طائرة مسيرة مفخخة شنت هجومًا على القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة حرير بأربيل، ما أدى إلى أضرار مادية في القاعدة، دون التأكد من وقوع خسائر بشرية".

وأضافت المصادر أن "القوات الأمريكية فرضت إجراءات أمنية مشددة داخل القاعدة، ومنعت اقتراب أي قوة عراقية من الجناح العسكري الخاص بها، ولهذا لم يعرف ما إذا كانت هناك خسائر بشرية".

واستدركت المصادر: "لكن الهجوم كان هو الأعنف والطائرة المسيرة المفخخة انفجرت في القاعدة دون إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الجوي".