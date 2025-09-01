بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة نفط إسرائيلية

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، شن هجوم عسكري على إحدى السفن النفطية الإسرائيلية، في مياه البحر الأحمر، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات علاقة في ظل قيود البحر الأحمر.. مخاوف من تدفّق السلاح للحوثيين عبر مسارات جديدة

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية، نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة SCARLET RAY النفطية الإسرائيلية، شمالي البحر الأحمر".

وأشار سريع، إلى أن العملية الهجومية نُفذت بـ"صاروخ باليستي، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر"، على حد زعمه.

وذكر أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدين، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".

وجدد المتحدث العسكري، استمرار قوات الحوثيين في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، متوعدا بتنفيذ المزيد من "العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية، للأمن البحري، عن وقوع انفجار قرب سفينة مملوكة لإسرائيل، ترفع علم ليبيريا، شمالي البحر الأحمر.

وقالت الشركة، إن البلاغ الذي تلقته، يشير إلى سقوط جسم مجهول قرب السفينة، سُمع على إثره دويّ انفجار عنيف، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها ومواصلته رحلته البحرية.