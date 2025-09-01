logo
العالم العربي

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة نفط إسرائيلية

بصاروخ باليستي.. الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينة نفط إسرائيلية
هجوم حوثي سابق على سفينة في البحر الأحمرالمصدر: أ ف ب
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح
01 سبتمبر 2025، 6:18 ص

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين، شن هجوم عسكري على إحدى السفن النفطية الإسرائيلية، في مياه البحر الأحمر، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات علاقة

عناصر من مليشيا الحوثي يستهدفون سفنا تجارية في البحر الأحمر

في ظل قيود البحر الأحمر.. مخاوف من تدفّق السلاح للحوثيين عبر مسارات جديدة

وقال المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات البحرية، نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة SCARLET RAY النفطية الإسرائيلية، شمالي البحر الأحمر".

وأشار سريع، إلى أن العملية الهجومية نُفذت بـ"صاروخ باليستي، وأدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر"، على حد زعمه.

وذكر أن هذه العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهدين، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة".

أخبار ذات علاقة

عناصر من ميليشيا الحوثي

اخترقت إيران فضربت الحوثيين.. مصدر أمريكي يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل "الحصاد المر"

وجدد المتحدث العسكري، استمرار قوات الحوثيين  في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، متوعدا بتنفيذ المزيد من "العمليات العسكرية على أهداف العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة".

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت شركة "أمبري" البريطانية، للأمن البحري، عن وقوع انفجار قرب سفينة مملوكة لإسرائيل، ترفع علم ليبيريا، شمالي البحر الأحمر.

وقالت الشركة، إن البلاغ الذي تلقته، يشير إلى سقوط جسم مجهول قرب السفينة، سُمع على إثره دويّ انفجار عنيف، مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها ومواصلته رحلته البحرية.

أخبار ذات علاقة

لمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ

غروندبرغ: اليمن لن يصبح ساحة لصراع أوسع نطاقًا

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC