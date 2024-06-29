السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورًا
دعت المملكة العربية السعودية، رعاياها الموجودين داخل الأراضي اللبنانية، إلى مغاردتها بشكل فوري.
وجددت السفارة السعودية في بيان، دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.
وأكدت السفارة في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان.
ويأتي البيان السعودي في ظل تفاقم التوتر ما بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عبر الحدود.
وكانت دول عربية من بينها الكويت والأردن، حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع، في ظل تصاعد وتيرة تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وقبل أيام، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات للقناة 14، إن تركيز الجيش يمكن أن يتحول إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، بعد "المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس (في غزة)"، التي قال إنها "على وشك الانتهاء".