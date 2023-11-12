"الأورومتوسطي": نصف مليون طفل ضحايا حرب إسرائيل على غزة

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدد الأطفال الفلسطينيين ضحايا حرب إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة بلغ نصف مليون طفل ما بين قتيل وجريح ومن دُمرت أو تضررت منازلهم.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير، أن 6100 طفل قُتلوا أو فُقدت آثارهم تحت أنقاض المباني التي دمرتها هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية المكثفة على قطاع غزة، وقد تضاءلت فرص نجاتهم بشدّة بعد تعذّر انتشالهم منذ أيام.

وأفاد المرصد الحقوقي بأن أكثر من 15500 طفل أُصيبوا بجروح مختلفة، تُوصف حالة عشرات منهم بالحرجة، فيما تعرّض عشرات آخرون لحالات بتر لأطرافهم، فضلًا عن تعرّض مئات منهم لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم.