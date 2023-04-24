عبدالله بن زايد وبن فرحان يبحثان جهود وقف تطورات الأوضاع في السودان

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، اليوم الإثنين، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "جهود وقف تطورات الأوضاع في السودان".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبان بحثا أيضاً، خلال اتصال هاتفي، "السبل الملائمة لوقف التصعيد بما من شأنه حماية المدنيين ووقف العنف هناك".

وقالت الوكالة، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان هنأ نظيره السعودي "بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة".

وأضافت الوكالة السعودية أن الوزير الإماراتي "ثمّن دور المملكة في إجلاء رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عمليات الإجلاء الجارية حالياً".