الجيش السوداني: انسحابنا من رئاسة مقر قوات الاحتياطي المركزي "مدروس"

كشف الجيش السوداني، اليوم الإثنين، أنه انسحب بشكل "مدروس" من رئاسة مقر قوات الاحتياطي المركزي في العاصمة الخرطوم، بعد معارك ضارية مع طرف الحرب الآخر قوات "الدعم السريع".

وكانت قوات "الدعم السريع" المتصارعة على السلطة مع الجيش منذ أبريل/ نيسان، قد أعلنت سيطرتها على مقر قوات الاحتياطي المركزي وظفرها بكميات كبيرة من السلاح والعتاد والمركبات العسكرية التابعة للجيش.

وقال مصدر في الجيش في تصريح له، إن الانسحاب أمس من رئاسة مقر قوات الاحتياطي المركزي جنوب الخرطوم جرى بشكل مدروس.

تزامنًا مع ذلك، سمعت أصوات انفجارات عنيفة هزت العاصمة الخرطوم التي شهدت تحليقًا مكثفًا للطائرات العسكرية مع أصوات إطلاق نار متقطع جنوب شرق المدينة.