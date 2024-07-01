بعد لابيد وسموتريتش.. ليبرمان يطالب بمواجهة مباشرة مع إيران

من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة مع ميليشيا حزب الله".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "لا أقلل من التكلفة المتوقعة للحرب في لبنان، لكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سنقدمه إذا لم نتحرك الآن".

وأردف سموتريتش في تصريحات له، الأحد، أن "حركة حماس تعمل كوكيل لإيران، وأن الهدف المباشر في غزة يجب أن يكون التدمير الكامل للحركة، لمنع إعادة تأهيلها السريع وعودتها إلى الساحة".

وتحدث عن "الخطة الإيرانية التي ترتكز على إطلاق نار هائل بعشرات الآلاف من الصواريخ في جميع أنحاء البلاد دفعة واحدة من العديد من الأماكن التي يبني فيها الإيرانيون وكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اجتياح بري من عدة ساحات، بما في ذلك الساحات الداخلية".

وأضاف سموتريتش: "لا مفر من حرب حادة وسريعة لإخراج ميليشيا حزب الله من اللعبة، وحرمانه من القدرة على أن يكون جزءا من هذه الخطة في السنوات المقبلة".