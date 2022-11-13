مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على مطار الشعيرات وسط البلاد

قتل جنديان سوريان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في حمص وسط البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه "عند الساعة السادسة و23 دقيقة من مساء اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه طرابلس – الهرمل شمال لبنان، مستهدفًا مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها"، موضحًا أن ذلك "أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات بعد قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ استهدف المنطقة، التي يقع فيها مطار الشعيرات العسكري وتضم مواقع عسكرية عدة تابعة لقوات الحكومة وأخرى لمجموعات موالية لإيران، بينها حزب الله اللبناني، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وسبق لإسرائيل أن استهدفت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مطار الشعيرات ومحيطه، ما أدى وفق الاعلام الرسمي إلى إصابة جنديين بجروح.

وتنفّذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 27 تشرين الأول/أكتوبر نقاطاً في محيط دمشق، وتسبّب حسب المرصد بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجويّة في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011، تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارًا هائلاً بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.