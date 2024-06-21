السودان.. ماذا تعني سيطرة "قوات الدعم السريع" على الفولة؟

أعلنت "قوات الدعم السريع" في السودان، يوم الخميس، بسط سيطرتها على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان الغنية بالنفط وذلك بعد معارك مع الجيش السوداني الذي أُجبر على التراجع شمالًا إلى مدينة النهود.

وكانت مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان تحتضن مقر قيادة اللواء 91 مشاه التابع للفرقة 22 ومقرها مدينة "بابنوسة" التي تتعرض هي الأخرى لحصار من قبل قوات الدعم السريع منذ مايو/ أيار الماضي.

ردة فعل

وأكدت مصادر سياسية لـ"إرم نيوز" أن استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفولة يأتي كرد فعل على ظهور قيادات أهلية من قبيلة المسيرية التي تقطن المنطقة، في بورتسودان الأسبوع الماضي ومقابلتها لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.