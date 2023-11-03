الأمم المتحدة "قلقة" بشأن إعادة إسرائيل 4000 عامل فلسطيني ومريض إلى غزة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من بدء إسرائيل إعادة 4000 عامل فلسطيني ومريض إلى غزة.

وأشارت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إليزابيث ثروسيل، اليوم الجمعة، إلى عدم وجود منازل، على الأرجح، ليعود إليها هؤلاء العمال، فيما يواجهون مخاطر كبيرة جرّاء الحرب الدائرة في القطاع.

وقالت للصحافيين في جنيف: "فهمت أن بين هؤلاء الأشخاص الذين تتم إعادتهم عمالاً فلسطينيين ومرضى كانوا في المستشفيات، اعتُقلوا في أعقاب السابع من تشرين الأول/أكتوبر".

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان حوالي 18500 من أهالي غزة يحملون تصاريح عمل إسرائيلية، بحسب "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (كوغات)، وهي هيئة إسرائيلية مسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية.